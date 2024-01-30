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Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из городов сектора Газа

Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из городов сектора Газа Израиль в рамках потенциальной сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС может вывести свои войска из основных городов сектора Газа.
Другие страны
30 января 2024 г. 10:06
Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из городов сектора Газа

Израиль в рамках потенциальной сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС может вывести свои войска из основных городов сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник.

"Есть согласие по поводу деталей первой фазы новой сделки по обмену [заложниками и заключенными] между ХАМАС и Израилем", - отметил он. "По условиям потенциальной сделки, Израиль выведет [войска] из городов сектора Газа и разместит их на пограничных пунктах", - добавил он.

По словам источника Al Arabiya, при достижении договоренностей ХАМАС будет ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, содержащихся в тюрьмах еврейского государства. Третья фаза сделки будет включать освобождение захваченных радикалами израильских офицеров. Как указал собеседник канала, ХАМАС демонстрирует "осторожную гибкость" в том, что касается послевоенного устройства сектора Газа.

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