Израиль: в Газу поступили первые пять грузовиков с гуманитарной помощью

Первая партия из пяти грузовиков ООН с гуманитарной помощью была пропущена в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом".

Первая партия из пяти грузовиков ООН с гуманитарной помощью была пропущена в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом".

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил офис Координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).

"В соответствии с рекомендацией ЦАХАЛ и директивой политического эшелона, пять грузовиков ООН с гуманитарной помощью, включая продукты питания для младенцев, были доставлены сегодня (в понедельник) через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в сектор Газа. Вся гуманитарная помощь была доставлена после тщательной проверки службой безопасности Израиля", - говорится в публикации.

Отмечается, что Армия обороны Израиля продолжит оказывать содействие поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа и контролировать, чтобы она не перехватывалась членами движения ХАМАС.

В ООН приветствовали решение израильского руководства пропустить гуманитарную помощь в анклав, однако назвали это "каплей в море".