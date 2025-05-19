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Израиль: в Газу поступили первые пять грузовиков с гуманитарной помощью

Израиль: в Газу поступили первые пять грузовиков с гуманитарной помощью Первая партия из пяти грузовиков ООН с гуманитарной помощью была пропущена в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом".
Другие страны
19 мая 2025 г. 20:47
Израиль: в Газу поступили первые пять грузовиков с гуманитарной помощью

Первая партия из пяти грузовиков ООН с гуманитарной помощью была пропущена в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом".

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил офис Координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (COGAT).

"В соответствии с рекомендацией ЦАХАЛ и директивой политического эшелона, пять грузовиков ООН с гуманитарной помощью, включая продукты питания для младенцев, были доставлены сегодня (в понедельник) через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в сектор Газа. Вся гуманитарная помощь была доставлена после тщательной проверки службой безопасности Израиля", - говорится в публикации.

Отмечается, что Армия обороны Израиля продолжит оказывать содействие поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа и контролировать, чтобы она не перехватывалась членами движения ХАМАС.

В ООН приветствовали решение израильского руководства пропустить гуманитарную помощь в анклав, однако назвали это "каплей в море".

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Версия на азербайджанском языке İsrail: Qəzzaya humanitar yardım daşıyan ilk beş yük maşını buraxılıb

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