Израиль в 4 раза сократил поставки гумпомощи в Газу вопреки договоренностям с ЕС

Другие страны
7 августа 2025 г. 19:17
С 31 июля по 4 августа Израиль пропустил в сектор Газа в четыре раза меньше грузовиков с гуманитарной помощью ООН, чем обещал Евросоюзу.

Как передает Report, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии, направленный правительствам стран ЕС.

Согласно документу, за указанный период в Газе разгрузили лишь 188 грузовиков с гуманитарной помощью, хотя Израиль обязался ежедневно пропускать не менее 160 грузовиков, то есть в сумме не менее 800 за пять дней.

При этом Израиль в отчетах заявил о пропуске 737 грузовиков, однако, как подчеркивается в документе, в эти данные включены и коммерческие поставки, не имеющие отношения к помощи ООН.

Версия на азербайджанском языке İsrail Aİ ilə razılaşmaya zidd olaraq Qəzzaya humanitar yardım təchizatını 4 dəfə azaldıb

