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Израиль в 2021 году продал вооружений на 11,3 млрд долларов

Израиль в 2021 году продал вооружений на 11,3 млрд долларов Израиль продал в течение 2021 года вооружений на 11,3 млрд долларов США, что на три млрд долларов больше аналогичного показателя 2020 года.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 08:24
Израиль в 2021 году продал вооружений на 11,3 млрд долларов

Израиль продал в течение 2021 года вооружений на 11,3 млрд долларов США, что на три млрд больше аналогичного показателя 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства.

"Израильский экспорт вооружений достиг нового рекорда в 2021 году, составив 11,3 млрд долларов США. Количество новых подписанных соглашений увеличилось более чем на 30% по сравнению с 2020 годом", - говорится в заявлении.

В министерстве указали, что основную долю военного экспорта Израиля в 2021 году составили "ракеты, реактивные снаряды и системы ПВО (20%), услуги по обучению (15%), БПЛА и беспилотные системы (9%), радары и РЭБ (9%), пилотируемые самолеты и авионика (9%), наблюдение и оптоэлектроника (5%), боевые модули и пусковые установки (7%), транспортные средства и БТР (7%), системы связи (6%), разведка и киберсистемы (4%), боеприпасы (4%)".

В пресс-службе добавили, что 34% оборонного экспорта Израиля в 2021 году было направлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 41% - в страны Европы, 12% - в Северную Америку, 3% - в Африку и 3% - в Латинскую Америку. Кроме того, 7% потока израильских вооружений пришлось в прошлом году на арабские страны, подписавшие "Авраамовы соглашения", отметили в министерстве.

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