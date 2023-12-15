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Израиль уведомил США о планах завершить активную фазу боев в Газе через 2-3 недели

Израиль уведомил США о планах завершить активную фазу боев в Газе через 2-3 недели Израильское руководство уведомило представителей США о планах завершить активную фазу боевых действий в секторе Газа через 2-3 недели.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 11:45
Израиль уведомил США о планах завершить активную фазу боев в Газе через 2-3 недели

Израильское руководство уведомило представителей США о планах завершить активную фазу боевых действий в секторе Газа через 2-3 недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBS.

Согласно источникам, израильские власти сообщили коллегам в США о том, что нынешнее наступление, "которое подразумевает масштабную наземную операцию при поддержке массированных ударов с воздуха", должно завершиться "в ближайшие 2-3 недели".

По словам собеседников телеканала, предполагаемое снижение интенсивности боев не подразумевает их полного прекращения. Вместо этого израильские силы намерены продолжить удары, сосредоточившись на "преследовании оставшихся руководителей ХАМАС".

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