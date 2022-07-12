О нас

Израиль утвердил новый пакет помощи спасателям и гражданским организациям Украины

Израиль утвердил новый пакет помощи спасателям и гражданским организациям Украины Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций.
Другие страны
12 июля 2022 г. 20:10
Израиль утвердил новый пакет помощи спасателям и гражданским организациям Украины

Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", речь идет о 1 500 касок, 1 500 бронежилетов и 1 000 противогазов. Предполагается, что их передадут Украине в ближайшие недели.

Ранее Израиль уже передавал Украине защитное снаряжение для спасательных служб, а также 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла.

Израиль придерживается политики, по которой он поставляет Украине защитное снаряжение, а не наступательное оружие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail Ukraynaya yeni yardım paketini təsdiqləyib

Другие новости из категории

В выборах нового премьера Великобритании определились уже 4 кандидата
В выборах нового премьера Великобритании определились уже 4 кандидата
12 июля 2022 г. 17:47
Еврокомиссия просит страны ЕС оказать содействие для оказания финпомощи Украине
Еврокомиссия просит страны ЕС оказать содействие для оказания финпомощи Украине
12 июля 2022 г. 17:34
В Испании начнут субсидировать билеты пригородных и региональных поездов
В Испании начнут субсидировать билеты пригородных и региональных поездов
12 июля 2022 г. 17:16
Испания готова предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР
Испания готова предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР
12 июля 2022 г. 16:51
Совет ЕС утвердил присоединение Хорватии к зоне евро
Совет ЕС утвердил присоединение Хорватии к зоне евро
12 июля 2022 г. 15:53
В Будапеште протестующие перекрыли мост из-за планов властей повысить налоги
В Будапеште протестующие перекрыли мост из-за планов властей повысить налоги
12 июля 2022 г. 15:07
Лондон продолжит поставлять Киеву оружие после отставки Джонсона
Лондон продолжит поставлять Киеву оружие после отставки Джонсона
12 июля 2022 г. 15:03
В Пакистане 26 человек погибли в результате проливных дождей и штормов
В Пакистане 26 человек погибли в результате проливных дождей и штормов
12 июля 2022 г. 14:47
Reuters: Оппозиция хочет инициировать вотум о доверии правительству Джонсона
Reuters: Оппозиция хочет инициировать вотум о доверии правительству Джонсона
12 июля 2022 г. 12:18
При испытании ракеты компании SpaceX произошел пожар
При испытании ракеты компании SpaceX произошел пожар
12 июля 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi