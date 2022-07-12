Израиль утвердил новый пакет помощи спасателям и гражданским организациям Украины

Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц утвердил поставку новой партии помощи для Украины - снаряжение для спасательных служб и гражданских организаций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", речь идет о 1 500 касок, 1 500 бронежилетов и 1 000 противогазов. Предполагается, что их передадут Украине в ближайшие недели.

Ранее Израиль уже передавал Украине защитное снаряжение для спасательных служб, а также 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла.

Израиль придерживается политики, по которой он поставляет Украине защитное снаряжение, а не наступательное оружие.