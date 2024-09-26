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Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте

Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте Вооруженная милиция движения "Хезболлах" нанесла ракетный удар по израильским военным объектам в окрестностях города Цфат в Нижней Галилее.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 22:41
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте

Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министра страны.

"Сегодня я встретился с начальником генштаба армии, главой разведывательного управления ЦАХАЛ и главой оперативного управления, чтобы утвердить запланированные операции на северной арене", - говорится в сообщении.

Министр также подчеркнул, что Израиль продолжит уничтожать бойцов радикального ливанского движения "Хезболлах", их боеприпасы и наносить удары по инфраструктуре движения.

"Нам предстоит выполнить дополнительные задачи, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома", - подытожил свое выступление Галант.

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