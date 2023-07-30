Израиль успешно вывел на орбиту новый спутник

Израильская компания Israel Aerospace Industries объявила об успешном запуске нового спутника DS-SAR.

Израильская компания Israel Aerospace Industries объявила об успешном запуске нового спутника DS-SAR.

Как сообщает Report , заявление корпорации передала газета The Jerusalem Post.

По ее данным, запуск состоялся при помощи индийской ракеты-носителя. На текущий момент спутник вышел на орбиту и проводит необходимые проверки, чтобы удостовериться, что его системы работают корректно. В ближайшем будущем он начнет в круглосуточном режиме посылать на Землю информацию о погоде.

Издание отмечает, что доступ к предоставляемым спутником данным будут также получать несколько сингапурских компаний.

В марте 2023 года Израиль успешно вывел на орбиту еще один спутник, Ofek 13. Его разработкой и производством руководило министерство обороны еврейского государства посредством космического управления Армии обороны Израиля. Именно израильские военные будут иметь эксклюзивный доступ к информации, отправляемой Ofek 13.