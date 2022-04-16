Израиль успешно испытал новую лазерную систему противовоздушной обороны

В Израиле успешно прошла первая часть испытаний лазерной системы противовоздушной обороны, во время которой она сбивала беспилотники, ракеты, минометные снаряды и противотанковые ракеты.

В Израиле успешно прошла первая часть испытаний лазерной системы противовоздушной обороны, во время которой она сбивала беспилотники, ракеты, минометные снаряды и противотанковые ракеты.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство обороны Израиля.

По словам руководителя научно-исследовательской группы минобороны Янива Ротема, испытания проводились в "сложных" диапазонах и сроках.

В министерстве заявили, что эта система является "эффективным, точным, простым в использовании инструментом, который значительно дешевле, чем любое другое существующее средство защиты против угроз, с которыми сталкивается Израиль.

"Использование лазера меняет правила игры, а технология проста в эксплуатации и оказывается экономически выгодной", – сказал Ротем.

На видео, опубликованном министерством, можно увидеть, как лазерная система перехватывает ракету, миномет и беспилотник где-то в пустыне Негев на юге Израиля.

Недостатком лазерной системы является то, что она плохо работает в условиях плохой видимости, включая сильные облака или другие неблагоприятные погодные условия. По этой причине министерство намерено также смонтировать систему на самолете, что помогло бы преодолеть это ограничение, разместив систему над облаками, хотя для этого понадобится еще несколько лет.

"Успешная серия испытаний доказала уникальность системы, перехватив широкий спектр угроз в разных сценариях", - сказал генеральный директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Хар-Эвен.

Наземная лазерная система под названием Iron Beam ("Железный луч") разрабатывается как дополнение к системе "Железный купол".