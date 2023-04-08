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Израиль усилит меры для обеспечения безопасности после теракта в Тель-Авиве

Израиль усилит меры для обеспечения безопасности после теракта в Тель-Авиве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил полицию и армию активизировать участие в обеспечении безопасности граждан после теракта в Тель-Авиве, в результате которого один человек погиб и семь пострадали. Как передает Report, об этом сообщает The
Другие страны
8 апреля 2023 г. 09:14
Израиль усилит меры для обеспечения безопасности после теракта в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил полицию и армию активизировать участие в обеспечении безопасности граждан после теракта в Тель-Авиве, в результате которого один человек погиб и семь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы пограничная полиция страны призвала всех своих резервистов. Кроме того, он приказал военному командованию выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.

Ранее в Тель-Авиве водитель автомобиля - 45-летний израильтянин арабского происхождения Юсеф Абу Джабер за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов, а затем - попытался начать стрельбу по прохожим. Джабер был нейтрализован полицией.

В результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, семь человек - граждане Великобритании и Италии - пострадали.

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