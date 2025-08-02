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Израиль уничтожил батальон "Хан-Юнис" радикального движения ХАМАС

Израиль уничтожил батальон "Хан-Юнис" радикального движения ХАМАС Израиль уничтожил батальон "Хан-Юнис" радикального движения ХАМАС
Другие страны
2 августа 2025 г. 17:49
Израиль уничтожил батальон Хан-Юнис радикального движения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации действовавшего на юге сектора Газа батальона "Хан-Юнис" радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Батальон "Хан-Юнис", который представлял угрозу для города Сдерот, уничтожен. Это еще одно достижение в рамках операции "Колесницы Гидеона!", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, во время операции военнослужащие обнаружили нескольких боевиков, выходящих из шахты туннеля, которые сдались войскам

Армия Израиля 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах палестинского анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".

Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников.

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