Израиль укрепил оборону у границы с Газой перед годовщиной атаки 7 октября

Подразделения израильской армии, находящиеся возле границы с сектором Газа, перед первой годовщиной атаки палестинских радикалов из ХАМАС приведены в состояние повышенной готовности и получили подкрепления. Войска готовы как к наступательным, так и к обор

Подразделения израильской армии, находящиеся возле границы с сектором Газа, перед первой годовщиной атаки палестинских радикалов из ХАМАС приведены в состояние повышенной готовности и получили подкрепления. Войска готовы как к наступательным, так и к оборонительным действиям.

Как передает Report , об этом сообщили в армейской пресс-службе (ЦАХАЛ).

"В рамках подготовки к мемориальным мероприятиям по случаю [годовщины атаки] 7 октября рядом с сектором Газа был развернут дополнительный личный состав для обороны. Это делается в соответствии с оценкой ситуации и одновременно с оперативной деятельностью в секторе Газа. По итогам текущей оценки Южный военный округ готовится как к оборонительным, так и к наступательным сценариям в предстоящий месяц, обеспечивая при этом безопасное проведение мемориальных церемоний рядом с сектором Газа", - говорится в сообщении.

В армии отметили, что в преддверии первой годовщины атаки ХАМАС был разработан специальный "подробный план боевой готовности". Дивизия "Газа" была усилена несколькими дополнительными взводами, подкрепления размещены рядом с сектором Газа в том числе для обороны приграничных населенных пунктов, указали в пресс-службе. "Военнослужащие полностью оснащены для защиты региона в координации с местными силами безопасности, израильской полицией и службой [скорой помощи] "Маген Давид адом", что обеспечит комплексную реакцию на любые инциденты, которые могут возникнуть", - пояснили военные.

Как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на военные источники, в армии, в частности, опасаются возможных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа по случаю первой годовщины атаки ХАМАС, несмотря на значительное ослабление военного потенциала этой организации за минувший год. Одна попытка такого обстрела была предпринята уже 6 октября, когда в сторону города Ашкелон, расположенного недалеко от границы с анклавом, было запущено три ракеты, не причинившие ущерба. Ответственность за эту атаку взяло на себя радикальное палестинское движение "Исламский джихад".