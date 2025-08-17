Израиль ударил по энергетическому объекту хуситов в районе Саны

Израиль атаковал энергетический объект, предположительно принадлежащий хуситам, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства.

Израиль атаковал энергетический объект, предположительно принадлежащий хуситам, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов", - говорится в заявлении.

Удар был нанесен "в районе Саны в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на Государство Израиль и его граждан, включая запуски ракет класса земля - земля и беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской территории", указали в пресс-службе.