Израильтянин погиб в медовый месяц, столкнувшись с женой на зиплайне

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Молодожёны из Израиля проводили свой медовый месяц на круизном лайнере Allure of the Seas, который ходит по маршруту в Карибском море.

Как сообщает Report, на гондурасском острове Роатан 24-летний Игаль Тишман и его супруга, 27-летняя Шиф Франкен, решили покататься на зиплайне. Девушка застряла на полпути на аттракционе, после чего в неё врезался супруг, сообщает Daily Mail.

Пара получила серьёзные ранения, в том числе переломы рёбер. В машине скорой помощи Тишман пожаловался, что ему тяжело дышать. Мужчине дали кислород, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм. Его супруга была перевезена в госпиталь в США. Там женщине провели операцию, сейчас её состояние стабильное.

Тело погибшего будет отправлено на родину.