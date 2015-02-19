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    ​Израильтяне задержали 21 палестинца

    Аресты были произведены в городах Наблус и Эль-Халил

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Израильские военнослужащие задержали 21 палестинца на Западном берегу реки Иордан.

    Как передает Report, по сообщению армии, опубликованному в сервисе микроблогов Twitter, "задержаны 21 человек, подозреваемый в участии терактов против сил безопасности и мирных жителей на Западном берегу реки Иордан".

    Отмечается, что аресты были произведены в городах Наблус и Эль-Халил.

    Израильские солдаты систематически производят рейды в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан и задерживают палестинцев под разными предлогами.

    По докладу Общества палестинских пленных, в израильских тюрьмах томятся более 7 тыс. палестинцев.

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