​Израильтяне задержали 21 палестинца

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Израильские военнослужащие задержали 21 палестинца на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, по сообщению армии, опубликованному в сервисе микроблогов Twitter, "задержаны 21 человек, подозреваемый в участии терактов против сил безопасности и мирных жителей на Западном берегу реки Иордан".

Отмечается, что аресты были произведены в городах Наблус и Эль-Халил.

Израильские солдаты систематически производят рейды в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан и задерживают палестинцев под разными предлогами.

По докладу Общества палестинских пленных, в израильских тюрьмах томятся более 7 тыс. палестинцев.