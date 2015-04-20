Израильтяне едут в Цюрих отстаивать членство в ФИФА

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Руководство федерации футбола Израиля собирается ехать в Цюрих, где в штаб-квартире ФИФА на этой неделе пройдет предварительное обсуждение вопроса о возможном отстранении Израиля от участия в международных соревнованиях, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

С таким требованием ранее выступил глава федерации футбола Палестинской автономии Джибриль Раджуб.

Он обвинил Израиль в введении ограничений на свободное передвижение палестинских футболистов и тренеров.

Обращение палестинских футбольных чиновников планируется рассмотреть на конгрессе ФИФА в конце мая.

Президент УЕФА Мишель Платини предупредил руководство федерации футбола Израиля о серьезности положения.