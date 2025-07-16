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ЦАХАЛ применил слезоточивый газ против друзов на границе с Сирией

ЦАХАЛ применил слезоточивый газ против друзов на границе с Сирией Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает все больше войск к границе с Сирией в связи с новым витком эскалации.
Другие страны
16 июля 2025 г. 14:43
ЦАХАЛ применил слезоточивый газ против друзов на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет слезоточивый газ против друзов, пытающихся незаконно пересечь границу с Сирией.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, военные пытаются взять ситуацию под контроль с помощью средств для разгона демонстраций.

По данным издания, десятки мирных жителей-друзов пытаются прорвать пограничный барьер, чтобы попасть в Сирию и помочь своим соплеменникам, пострадавшим от атак сирийской армии.

14:25

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает все больше войск к границе с Сирией в связи с новым витком эскалации.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

В состав сил входят четыре роты пограничной полиции.

Отмечается, что этот шаг был предпринят на фоне кровопролитных столкновений в городе Эс-Сувейда на юге Сирии, где проживают преимущественно друзы, а также после того, как накануне в знак протеста друзы, живущие в Израиле, ненадолго пересекли сирийскую границу.

"Армия обороны Израиля продолжит оборонительные и наступательные операции для обеспечения безопасности граждан Израиля", - добавляют военные.

В свою очередь, газета The Times of Israel сообщает, что десятки друзов из Израиля перешли на территорию Сирии, протестуя против кровопролития, учиненного сирийскими войсками в отношеним этого этнического меньшинства.

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