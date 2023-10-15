Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном

ЦАХАЛ принял решение изолировать зону глубиной до четырех километров от северной границы с Ливаном.

ЦАХАЛ принял решение изолировать зону глубиной до четырех километров от северной границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на Haaretz, военные пояснили, что вход в нее строго запрещен, и попросили население проявлять бдительность и не заходить в буферную зону.

По меньшей мере, один человек погиб и трое получили ранения в израильской деревне, расположенной недалеко от границы с Ливаном. Точное место нападения медики не назвали, однако сообщили, что пострадавших доставили в медицинский центр в городе Нахария, расположенном примерно в 30 минутах езды от сельского поселения Штула.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что по Штуле была выпущена противотанковая ракета. Пострадали как минимум пятеро гражданских лиц. Как сообщается, ответственность за пуск взяла на себя группировка "Хезболла", заявившая, что сделала это в ответ на убийство журналиста и двух гражданских лиц на юге Ливана. По словам израильских военных, после обстрела Штулы ЦАХАЛ наносит удары по целям на юге Ливана.