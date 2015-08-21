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    ​Израиль совершил авиаудар по Сирии

    Авиаударам подверглись объекты в районе населенного пункта Кумейтра

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Израиля совершили авиаудар по территории Сирии и позициям армии страны в ответ на ракетный обстрел.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, авиаударам подверглись, в частности, объекты инфраструктуры в районе населенного пункта Кумейтра, находящегося в 40 км от Дамаска.

    Отмечается, что в результате данного удара никто не пострадал, зданиям и инфраструктуре был нанесен материальный ущерб.

    С территории Сирии по Израилю был нанесен удар, в результате которого две ракеты упали рядом с населенными пунктами в Галилее и еще две в районе Голланских высот. На данный момент ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

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