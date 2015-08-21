​Израиль совершил авиаудар по Сирии

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Израиля совершили авиаудар по территории Сирии и позициям армии страны в ответ на ракетный обстрел.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, авиаударам подверглись, в частности, объекты инфраструктуры в районе населенного пункта Кумейтра, находящегося в 40 км от Дамаска.

Отмечается, что в результате данного удара никто не пострадал, зданиям и инфраструктуре был нанесен материальный ущерб.

С территории Сирии по Израилю был нанесен удар, в результате которого две ракеты упали рядом с населенными пунктами в Галилее и еще две в районе Голланских высот. На данный момент ответственность за произошедшее никто на себя не взял.