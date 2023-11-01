Израиль сообщил об уничтожении командира противотанкового подразделения ХАМАС

Израильские военные сообщили о ликвидации в ходе операции в секторе Газа командира противотанкового подразделения вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.

Израильские военные сообщили о ликвидации в ходе операции в секторе Газа командира противотанкового подразделения вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.

Об этом передает Report со ссылкой на армейской пресс-службы Израиля.

"Основываясь на разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по Мухаммаду Асару, главе противотанкового подразделения ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".