О нас

Израиль сообщил об уничтожении командира противотанкового подразделения ХАМАС

Израиль сообщил об уничтожении командира противотанкового подразделения ХАМАС Израильские военные сообщили о ликвидации в ходе операции в секторе Газа командира противотанкового подразделения вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 22:29
Израиль сообщил об уничтожении командира противотанкового подразделения ХАМАС

Израильские военные сообщили о ликвидации в ходе операции в секторе Газа командира противотанкового подразделения вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.

Об этом передает Report со ссылкой на армейской пресс-службы Израиля.

"Основываясь на разведданных Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по Мухаммаду Асару, главе противотанкового подразделения ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi