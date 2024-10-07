Израиль сообщил об ударе по командным центрам ХАМАС в больнице Газы

ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС на территории больницы Шухада аль-Акса в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС на территории больницы Шухада аль-Акса в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольных центрах, расположенных на территории больницы Шухада аль-Акса в районе Дейр-эль-Балаха. Эти командно-контрольные центры использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против сил Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - говорится в сообщении.