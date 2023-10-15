Израиль сообщил о запущенных ракетах со стороны Сирии

Израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал.

Израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал.

Как передает Report , об этом сообщили местные СМИ.

"Вслед за сообщением о сиренах две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Ашкелон в Израиле прозвучали сирены. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером 12 октября в северных районах Израиля у границы с Ливаном.

Напомним, что 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.