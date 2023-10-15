О нас

Израиль сообщил о запущенных ракетах со стороны Сирии

Израиль сообщил о запущенных ракетах со стороны Сирии Израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал.
Другие страны
15 октября 2023 г. 05:53
Израиль сообщил о запущенных ракетах со стороны Сирии

Израильская армия выявила пуск ракет из Сирии, которые упали в незаселенной местности, никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

"Вслед за сообщением о сиренах две ракеты были запущены из Сирии в сторону израильской территории и упали в открытой местности", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Ашкелон в Израиле прозвучали сирены. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером 12 октября в северных районах Израиля у границы с Ливаном.

Напомним, что 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyadan İsrailə raket atılıb

Самое читаемое

В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi