Израиль сообщил о задержании 12 подозреваемых в терроризме палестинцев

Израильские военные задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейдов, проведенных в ночь на понедельник в различных районах Западного берега реки Иордан.

Израильские военные задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейдов, проведенных в ночь на понедельник в различных районах Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан), включая города Хеврон, Дженин, Абу-Дис и Бейт-Джала", - говорится в сообщении. "За ночь по всей Иудее и Самарии было задержано 12 лиц, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности", - добавили в пресс-службе.

Израильские военные с апреля 2022 года проводят регулярные операции по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах Израиля, в результате которых были убиты 20 человек.