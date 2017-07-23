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    Израиль сообщил о выпущенной ракете с территории сектора Газа

    Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Ракета была выпущена в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля.Несколь...© Courtesy İmage

    Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Ракета была выпущена в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля.

    "Несколько минут назад с севера сектора Газа была выпущена ракета. Ракета взорвалась в воздухе. Данных о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении израильской армии в официальном Twitter.

    В конце июня палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету, которая взорвалась на юге Израиля, не причинив ущерба. В ответ израильские самолеты атаковали позиции палестинских боевиков. Удары были нанесены по целям в северной и южной частях сектора Газа

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