Израиль сообщил о выпущенной ракете с территории сектора Газа

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Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Ракета была выпущена в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля.

"Несколько минут назад с севера сектора Газа была выпущена ракета. Ракета взорвалась в воздухе. Данных о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении израильской армии в официальном Twitter.

В конце июня палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету, которая взорвалась на юге Израиля, не причинив ущерба. В ответ израильские самолеты атаковали позиции палестинских боевиков. Удары были нанесены по целям в северной и южной частях сектора Газа