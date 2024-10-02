Израиль сообщил о втором ударе по командному пункту ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад по указанию разведки Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командном пункте в центральной части сектора Газа. Центр командования и контроля, располагавшийся на территории бывшего комплекса подготовительной школы Аль-Бурейдж, использовался террористами для планирования и осуществления террористических атак против войск Армии обороны Израиля и Государства Израиль", - указывается в сообщении.

В ЦАХАЛ утверждают, что перед нанесением удара были предприняты необходимые меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению. Для этого были использованы высокоточных боеприпасы, проведена воздушная разведка и собрана и дополнительная разведывательная информация.

"Это еще один пример систематического использования террористической организацией ХАМАС гражданской инфраструктуры в нарушение международного права", - заявили в армейской пресс-службе.