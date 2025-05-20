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Израиль сообщил о первой гибели военного в Газе после начала новой операции

Израиль сообщил о первой гибели военного в Газе после начала новой операции Израильская армия сообщила о гибели еще одного своего военнослужащего в ходе боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
20 мая 2025 г. 03:21
Израиль сообщил о первой гибели военного в Газе после начала новой операции

Израильская армия сообщила о гибели еще одного своего военнослужащего в ходе боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report, согласно заявлению армейской пресс-службы, погиб 22-летний сержант Йосеф Йехуда Хирак, служивший в боевом инженерном батальоне 401-й бронетанковой бригады "Железные следы". Отмечается, что он погиб "во время боя в северной части сектора Газа".

Это первое сообщение о потерях израильской армии после того, как 18 мая было объявлено о начале расширенных боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках новой широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". В ней задействовано пять дивизий.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusunun hərbçisi Qəzzada həlak olub

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