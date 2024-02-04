Израиль сообщил о ликвидации 17 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабмина еврейского государства, что израильские военные ликвидировали 17 батальонов ХАМАС в секторе Газа из 24, существовавших в анклаве на момент начала конфликта 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабмина еврейского государства, что израильские военные ликвидировали 17 батальонов ХАМАС в секторе Газа из 24, существовавших в анклаве на момент начала конфликта 7 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу внести ясность в нашу политику: необходимой целью является, прежде всего, ликвидация ХАМАС. Для достижения этой цели, во-первых, необходимо сокращение количества батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов ХАМАС", - распространила высказывания премьера на заседании кабмина его канцелярия.

"Большинство остающихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, и мы доберемся и до них", - подчеркнул Нетаньяху.

"После ликвидации батальонов ХАМАС необходимы операции по зачистке, что наши военные решительно и делают, проводя интенсивные рейды на севере и в центральной части сектора Газа", - продолжил премьер. Кроме того, "необходима нейтрализация системы туннелей ХАМАС", подчеркнул он. "Военные систематически уничтожают туннели в Хан-Юнисе на юге сектора Газа и делают это на всех участках сектора Газа, но это требует больше времени", - отметил Нетаньяху.

"Мы не закончим войну, пока не достигнем всех ее целей - ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и обеспечения ситуации, когда Газа больше не будет представлять угрозу Израилю", - добавил премьер.