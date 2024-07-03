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Израиль сообщил о готовности к переговорам с Ливаном

Израиль сообщил о готовности к переговорам с Ливаном Израиль предпочел бы урегулировать напряженную ситуацию на границе с Ливаном дипломатическим путем, но в случае необходимости готов направить на территорию соседней страны свои танки.
Другие страны
3 июля 2024 г. 19:40
Израиль сообщил о готовности к переговорам с Ливаном

Израиль предпочел бы урегулировать напряженную ситуацию на границе с Ливаном дипломатическим путем, но в случае необходимости готов направить на территорию соседней страны свои танки.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время поездки в расположение одной из армейских частей на границе с сектором Газа.

По его оценке, вооруженные отряды сторонников палестинского радикального движения ХАМАС ослаблены, и скоро танки, задействованные в операции в Газе, могут быть переброшены в Ливан, где могли бы дойти до реки Литани, протекающей примерно в 30 км к северу от границы с Израилем.

"ХАМАС истощен, находится в тяжелом положении, и мы достигнем своих целей. Этот момент приближается. Танк, который находится здесь, и которым вы занимаетесь после его выхода из боя, сможет дойти до Литани, и мы настроены сделать этот шаг в Ливане, если будет необходимо", - заявил военным Галант.

"Каждый день мы наносим мощные удары по "Хезболлах". Мы предпочитаем соглашение, но если действительность вынудит нас, мы будем знать, как сражаться", - добавил министр.

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