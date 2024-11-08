Израиль сообщил о 125 выпущенных из Ливана ракетах

Израильские военные за 7 ноября засекли запуск боевиками радикальной организации "Хезболлах" 125 ракет из Ливана по территории Израиля.

Израильские военные за 7 ноября засекли запуск боевиками радикальной организации "Хезболлах" 125 ракет из Ливана по территории Израиля.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

В сообщении отмечается, что армия обороны будет и впредь "защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.