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Израиль сообщил о 125 выпущенных из Ливана ракетах

Израиль сообщил о 125 выпущенных из Ливана ракетах Израильские военные за 7 ноября засекли запуск боевиками радикальной организации "Хезболлах" 125 ракет из Ливана по территории Израиля.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 06:52
Израиль сообщил о 125 выпущенных из Ливана ракетах

Израильские военные за 7 ноября засекли запуск боевиками радикальной организации "Хезболлах" 125 ракет из Ливана по территории Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

В сообщении отмечается, что армия обороны будет и впредь "защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

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