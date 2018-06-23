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    Израиль сократил свое участие в Совете по правам человека ООН вслед за США

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Израиль временно понизил свою активность в Совете по правам человек ООН, передает Report со ссылкой на Associated Press.

    Источники сообщают, что Израиль решил "сократить" свое участие в работе органа, чтобы поддержать решение США выйти из СПЧ ООН. Пресс-секретарь органа подтвердил, что накануне представитель Израиля не участвовал в заседании.

    Отмечается, что страна не входит в состав СПЧ, однако наряду с другими государствами выступает в роли наблюдателя.

    МИД Израиля отказался комментировать информацию.

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