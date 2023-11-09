Израиль согласился на ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

Как передает Report , соответствующее заявление он сделал на онлайн-брифинге.

По словам представителя Белого дома, объявление о таких паузах будет сделано за три часа до этого. Израильская сторона уведомила Соединенные Штаты, что в течение этих пауз в этих районах не будет вести никакие военные операции, "этот процесс начнется" в четверг, 9 ноября, указал он.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только "сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил".

Напомним, что очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта произошел после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".