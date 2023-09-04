Израиль собирается построить стену на границе с Иорданией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах по созданию заградительных сооружений на израильско-иорданской границе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах по созданию заградительных сооружений на израильско-иорданской границе.

Как передает Report, об этом отмечается в его официальном Telegram-канале.

"Мы построили заградительные сооружения на южной границей с Египтом и остановили проникновение нелегалов в Израиль. Теперь мы создадим заградительные сооружения на восточной границе, с Иорданией, и предотвратим проникновение с той территории тоже", - заявил Нетаньяху.

Премьер также подчеркнул, что строительство стены на границе с Египтом предотвратило проникновение более 1 млн нелегальных мигрантов из Африки, что, по его словам, "могло уничтожить" Израиль.

Израиль в 2013 году завершил возведение 230-километрового сплошного заградительного барьера вдоль границы с Египтом от пригородов Эйлата у Красного моря до границы с сектором Газа у Средиземного. Строительство длилось всего два года вместо запланированных четырех, стоимость составила 1,6 млрд шекелей (более $420 млн).