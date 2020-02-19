​Израиль снял ряд ограничений с граждан Газы

Израиль отказался от применения ряда чрезвычайных мер к гражданам сектора Газа из-за наступления относительного спокойствия в приграничных районах в последние несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-центр минобороны страны.

Решение о прекращении санкционных мер было принято властями Израиля после прекращения череды ракетных обстрелов на смежных приграничных секторах. Правительство еврейского государства обещало выдать жителям Газы около 2 тыс. новых разрешений на въезд в страну.

По сообщению генерал-майора Армии обороны Израиля Камиля Абу-Рукуна, с 19 февраля будет расширена зона рыболовства до 15 морских миль.