 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израильский танк поразил пост ХАМАС в Газе в ответ на обстрел военнослужащих

    В предыдущий раз израильские танки обстреливали позиции ХАМАС в секторе Газа 15 января

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Израильский танк нанес удар по посту радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел военнослужащих в районе границы с палестинским приморским анклавом.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

    "Были произведены выстрелы в сторону израильских военнослужащих, осуществлявших рутинную деятельность близ границы с сектором Газа, в ответ израильский танк нанес удар по посту ХАМАС в южной части сектора", - указали в пресс-службе.

    В предыдущий раз израильские танки обстреливали позиции ХАМАС в секторе Газа 15 января. Тогда огонь открывался также в ответ на обстрел военнослужащих в районе границы с палестинским анклавом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi