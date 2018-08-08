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    Израильский танк обстрелял позиции ХАМАС в секторе Газа

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Танк Армии обороны Израиля (IDF) нанёс удар по позициям палестинского движения ХАМАС после обстрела строительной техники в северной части сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter израильской армии.

    «Сегодня террористы стреляли в строительное транспортное средство вблизи севера сектора Газа. В ответ на это танк IDF нанёс удар по посту ХАМАС в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

    В армии Израиля добавили, что «террористы стреляли в гражданских лиц, которые строили заграждение» на границе с Газой.

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