Израильский танк обстрелял позиции ХАМАС в секторе Газа

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Танк Армии обороны Израиля (IDF) нанёс удар по позициям палестинского движения ХАМАС после обстрела строительной техники в северной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter израильской армии.

«Сегодня террористы стреляли в строительное транспортное средство вблизи севера сектора Газа. В ответ на это танк IDF нанёс удар по посту ХАМАС в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

В армии Израиля добавили, что «террористы стреляли в гражданских лиц, которые строили заграждение» на границе с Газой.