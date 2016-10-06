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    Израильский пилот погиб после операции в Газе

    Он погиб при катапультировании из истребителя

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Пилот израильских ВВС погиб в среду во время катапультирования из истребителя F-16 в районе авиабазы Рамон на юге Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщила электронная версия газеты The Times of Israel.

    По ее данным, штурман также покинул самолет и получил легкие ранения, он был доставлен в больницу. Самолет возвращался после выполнения операции в Газе.

    Представители Армии обороны Израиля заявили, что причины, заставившие пилотов катапультироваться, в данный момент не установлены. Начато расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел города Сдерот с территории этого палестинского приморского анклава.

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