Израильский пилот погиб после операции в Газе

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Пилот израильских ВВС погиб в среду во время катапультирования из истребителя F-16 в районе авиабазы Рамон на юге Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила электронная версия газеты The Times of Israel.

По ее данным, штурман также покинул самолет и получил легкие ранения, он был доставлен в больницу. Самолет возвращался после выполнения операции в Газе.

Представители Армии обороны Израиля заявили, что причины, заставившие пилотов катапультироваться, в данный момент не установлены. Начато расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел города Сдерот с территории этого палестинского приморского анклава.