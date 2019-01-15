 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израильский министр через 7 лет посетил Египет

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Министр инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц совершил визит в Египет.  

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, информацию распространили на странице посольства Израиля в Каире в Facebook. 

    За последние 7 лет это первый официальный визит представителей израильского правительства в Египет. 

    В Каире впервые проходит региональная конференция по природному газу. Посольство распространило фото, подтверждающие участие Юваля Штайница на мероприятии. 

    На конференции также присутствуют официальные представители Палестины и Иордании. 

    "Я очень рад, что представляю в Каире Израиль и его правительство. Это - мой первый официальный визит. После 25 января 2011 года (день свержения экс-президента Египта Хосни Мубарака - ред.) египетское правительство впервые официально пригласило меня в Каир в качестве израильского министра. Другими словами, это является показателем развития связей и сотрудничества между Израилем и Египтом", - подчеркнул на конференции Юваль Штайниц. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi