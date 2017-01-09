Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании "глупцом".

Как передает Report, телеканал Al Jazeera в ходе журналистского расследования тайно записал нелицеприятные высказывания сотрудника посольства Израиля в Великобритании Шаи Масота, касающиеся министра иностранных дел королевства Бориса Джонсона.

«Он (Борис Джонсон. - ред) — глупец без какого-либо понятия об ответственности»,— зафиксировала скрытая камера телеканал слова Шаи Масота, сказанные во время неформального ужина.