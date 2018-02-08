Израильский беспилотник обстреляли из Сирии

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был обстрелян в четверг с территории Сирии, один из снарядов повредил здание в деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой еврейским государством территории Голанских высот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад снаряды были запущены с территории Сирии по БПЛА Армии обороны Израиля, - говорится в документе ведомства. - Попадания были зарегистрированы в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, пострадавших нет, поступила информация об ущербе, нанесенном одному из зданий".

"Армия и полиция прочесывают местность", - добавили военные.