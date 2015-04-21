​Израильский авиалайнер в полете потерял колесо

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В израильском аэропорту Бен-Гурион совершил экстренную посадку самолет без одного колеса.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что сначала самолет вылетел из аэропорта по направлению к Праге, однако диспетчеры потребовали от пилотов вернуться: на взлетно-посадочной полосе было обнаружено одно колесо, отвалившееся от шасси.

Рейс с 181 человеком на борту ожидали несколько машин скорой медицинской помощи и пожарные.

По данным Sky News, посадка прошла успешно. О пострадавших не сообщается.