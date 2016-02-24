​Израильских солдат обязали брать оружие даже домой

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Израильским солдатам приказали брать свое оружие во внеслужебное время на случай нападения палестинцев.

Как передает Report, об этом во вторник заявили израильские военные.

Это решение было принято после того, как 21-летнего солдата Тувию Вайсмана, который был не на службе в тот момент, зарезали в супермаркете в израильской промышленной зоне на оккупированном Израилем Западном берегу в четверг, 18 февраля. Его жена сказала израильским СМИ, что Вайсман, у которого к слову двойное гражданство – американское и израильское, просил свое начальство брать оружие с собой, чтобы защитить себя, но оно ответило отказом и потребовало оставить на базе.

Поэтому главнокомандующий армией Израиля Генерал Гади Айзенкот приказал солдатам носить оружие и во внеслужебное время.

Как известно, все израильтяне обязаны проходить военную службу после достижения ими 18-летнего возраста.