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    Израильские войска открыли огонь по вооруженным людям на границе с САР

    Со стороны израильтян пострадавших нет

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Израильские военные открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной зоне на контролируемой Сирией части Голанских высот.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Со стороны израильтян пострадавших нет, о наличии потерь с противоположной стороны информации не поступало.

    Военнослужащие Армии обороны Израиля заметили группу вооруженных подозреваемых лиц, которые пересекали линию "Альфа" в направлении Израиля возле сирийских пограничных заграждений на Голанских высотах. В ответ израильские войска открыли огонь в их направлении", - сказано в текстовом сообщении.

    Военные пообещали продолжить противодействовать "любым посягательствам на израильский суверенитет и нарушениям соглашения о разъединении сил от 1974 года".

    Ранее Израиль заявил, что готов усилить противодействие Ирану в Сирии после вывода войск США.

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