Израильские войска открыли огонь по вооруженным людям на границе с САР

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Израильские военные открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной зоне на контролируемой Сирией части Голанских высот.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Со стороны израильтян пострадавших нет, о наличии потерь с противоположной стороны информации не поступало.

Военнослужащие Армии обороны Израиля заметили группу вооруженных подозреваемых лиц, которые пересекали линию "Альфа" в направлении Израиля возле сирийских пограничных заграждений на Голанских высотах. В ответ израильские войска открыли огонь в их направлении", - сказано в текстовом сообщении.

Военные пообещали продолжить противодействовать "любым посягательствам на израильский суверенитет и нарушениям соглашения о разъединении сил от 1974 года".

Ранее Израиль заявил, что готов усилить противодействие Ирану в Сирии после вывода войск США.