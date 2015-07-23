​Израильские военные застрелили палестинца, пытавшегося защитить своего сына

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Израильские военные застрелили палестинца, который попытался вступиться за сына, которого пришли арестовывать солдаты, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Второй за два дня случай гибели палестинца в стычках с израильскими военными произошел в одной из деревень у города Хеврона на Западном берегу реки Иордан.

По данным местных СМИ, военнослужащие двумя выстрелами в грудь убили 53-летнего Фалаха Абу Марию, бросившегося на помощь 22-летнему сыну, задержание которого предположительно было целью ночного рейда. Молодой человек получил огнестрельное ранение.

Сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе операции по аресту подозреваемого в террористической деятельности войска несколько раз подвергались нападению со стороны толпы местных жителей и применяли оружие, ощущая опасность для собственных жизней. Один военнослужащий получил легкое ранение, сказала она РИА Новости.