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    Израильские военные застрелили напавшего на них палестинца

    Нападение стало четвертым за последние сутки

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Израильские военные застрелили на Западном берегу реки Иордан палестинца, который ударил одного из них ножом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об инциденте сообщила армейская пресс-служба.

    Нападение, которое произошло в городе Хевроне, одной из самых "горячих точек" нынешнего обострения конфликта, стало четвертым менее, чем за сутки.

    Накануне в окрестностях Хеврона был застрелен палестинец, который также напал с ножом на военнослужащего и ранил его. При схожих обстоятельствах погиб житель Иордании, попытавшийся атаковать израильских пограничников в историческом центре Иерусалима.

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