Израильские военные застрелили напавшего на них палестинца

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Израильские военные застрелили на Западном берегу реки Иордан палестинца, который ударил одного из них ножом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об инциденте сообщила армейская пресс-служба.

Нападение, которое произошло в городе Хевроне, одной из самых "горячих точек" нынешнего обострения конфликта, стало четвертым менее, чем за сутки.

Накануне в окрестностях Хеврона был застрелен палестинец, который также напал с ножом на военнослужащего и ранил его. При схожих обстоятельствах погиб житель Иордании, попытавшийся атаковать израильских пограничников в историческом центре Иерусалима.