Израильские военные застрелили 19-летнего палестинца

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Молодой палестинец погиб в результате столкновения с израильскими военными в поселении Бейт-Рима северо-западнее города Рамалла (Западный берег реки Иордан).

Как передает Report, об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Палестины.

По его данным, инцидент произошел 18 декабря. В ходе столкновения 19-летний Ахмед Хазам Атта получил огнестрельное ранение в грудь и скончался по пути в больницу.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя военных еврейского государства сообщает, что группа из 50 палестинцев бросала камни в израильских военных.