Израильские военные задержали проникших в страну 15 нелегалов

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Военнослужащие израильской армии задержали 15 человек, которые нелегально проникли с Западного берега реки Иордан на территорию Израиля.

Как передает Report, об этом сообщается на странице армейской пресс-службы в Twitter.

«Некоторое время назад наши пограничные силы были подняты по тревоге недалеко от деревни Арабуна… Там они задержали 15 нелегалов, которые пересекли границу. У пограничной стены найдена лестница», — указывается в заявлении.

В пресс-службе не уточняют подробностей происшествия.