Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Израильские военные ранили семерых палестинцев.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Сообщается, что инцидент произошёл на западном берегу реки Иордан. Ранения шестерых из пострадавших оцениваются как лёгкие. Ещё один палестинец получил ранение в глаз резиновой пулей. По сведениям, его состояние оценивается как нормальное.