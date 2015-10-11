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    Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа

    Обстрелы идут вторую ночь подряд на фоне пограничных столкновений.

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Израильские военные перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа палестинскими боевиками, сообщил представитель армии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», обстрелы продолжаются вторую ночь подряд на фоне пограничных столкновений, в которых с пятницы погибли девять палестинцев, более сотни ранены.

    "Ракета, выпущенная из Газы, перехвачена системой ПРО "Железный купол". Информации о пострадавших не поступало", — сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Питер Лернер.

    В нескольких населенных пунктах юга страны сработали сирены воздушной тревоги, отправляя жителей по бомбоубежищам.

    Вне зависимости от принадлежности "ракетчиков" Израиль возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава на правящее там движение ХАМАС и требует от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями. На ракетные обстрелы израильтяне обычно отвечают авиаударами по объектам боевиков.

    Жители сектора Газа два дня назад присоединились к антиизраильским выступлениям, которые захлестнули Западный берег реки Иордан и арабские окраины Иерусалима. В столкновениях местной молодежи с израильскими войсками, охраняющими периметр границы, в субботу погибли двое палестинцев, в пятницу — семь.

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