Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Израильские военные перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа палестинскими боевиками, сообщил представитель армии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости», обстрелы продолжаются вторую ночь подряд на фоне пограничных столкновений, в которых с пятницы погибли девять палестинцев, более сотни ранены.

"Ракета, выпущенная из Газы, перехвачена системой ПРО "Железный купол". Информации о пострадавших не поступало", — сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Питер Лернер.

В нескольких населенных пунктах юга страны сработали сирены воздушной тревоги, отправляя жителей по бомбоубежищам.

Вне зависимости от принадлежности "ракетчиков" Израиль возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава на правящее там движение ХАМАС и требует от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями. На ракетные обстрелы израильтяне обычно отвечают авиаударами по объектам боевиков.

Жители сектора Газа два дня назад присоединились к антиизраильским выступлениям, которые захлестнули Западный берег реки Иордан и арабские окраины Иерусалима. В столкновениях местной молодежи с израильскими войсками, охраняющими периметр границы, в субботу погибли двое палестинцев, в пятницу — семь.