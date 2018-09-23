Израильские военные настаивают, что их истребители не прятались за Ил-20

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля заявила, что израильские истребители не прятались за российским Ил-20, который был ошибочно сбит силами ПВО Сирии. Кроме того, израильские военные утверждают, что в момент крушения российского самолета их истребили уже находись в воздушном пространстве Израиля, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом, а израильские истребители были уже в воздушном пространстве Израиля в момент гибели российского самолета»,— говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Израильские военные также утверждают, что оповестили Россию об атаке по целям в Сирии заблаговременно, как этого требовали российско-израильские договоренности 2015 года.

«Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции командованием Армии обороны Израиля и руководством страны»,— говорится в документе.