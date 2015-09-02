​Израильские власти готовы к переговорам с палестинцами без предварительных условий

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за переговоры с палестинцами без предварительных условий и в поддержку принципа "два государства для двух народов", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Высказывания главы правительства распространила его канцелярия.

"Мы стремимся к переговорам с палестинцами, решение конфликта - это два государства для двух народов: демилитаризованное палестинское государство, признающее национальное государство еврейского народа", - сказал Нетаньяху.

Премьер выразил готовность ехать в город Рамаллу на Западном берегу реки Иордан - административный центр палестинской автономии для переговоров.

"У меня нет никаких предварительных условий для переговоров, я готов прямо сейчас отправиться в Рамаллу, или любую другую точку на карте для прямых переговоров без всяких предварительных условий", - указал он.